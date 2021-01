Highlights e gol Teramo-Avellino 1-1, girone C Serie C 2020/2021 (VIDEO) (Di sabato 9 gennaio 2021) Gli Highlights e i gol di Teramo-Avellino, match valevole per la diciottesima giornata del girone C di Serie C 2020/2021, in cui le due formazioni non sono riuscite ad andare oltre il punteggio di 1-1: all’iniziale vantaggio siglato da Francesco Bombagi ha risposto Santo D’Angelo su calcio di rigore. In virtù di questo risultato le due squadre restano appaiate al terzo posto a quota ventotto punti in attesa delle gare di domani di Foggia, Catania e Catanzaro. Ecco tutte le azioni salienti e le marcature della partita. LA CRONACA DEL MATCH RIVIVI IL LIVE DEL MATCH SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 9 gennaio 2021) Glie i gol di, match valevole per la diciottesima giornata delC di, in cui le due formazioni non sono riuscite ad andare oltre il punteggio di 1-1: all’iniziale vantaggio siglato da Francesco Bombagi ha risposto Santo D’Angelo su calcio di rigore. In virtù di questo risultato le due squadre restano appaiate al terzo posto a quota ventotto punti in attesa delle gare di domani di Foggia, Catania e Catanzaro. Ecco tutte le azioni salienti e le marcature della partita. LA CRONACA DEL MATCH RIVIVI IL LIVE DEL MATCH SportFace.

pisto_gol : Visti gli highlights, trovo incomprensibile che dall’arb.Chiffi non sia stato concesso alla Roma il rigore per l’ev… - sportli26181512 : Heracles Almelo-Vitesse 0-2: Importante successo fuori casa del Vitesse sull'Heracles. Nel match valevole per la qu… - sportli26181512 : PEC Zwolle-AZ 1-1: Al gol di Clement ha risposto Midtsjø. Sono stati loro i protagonisti del pareggio tra Zwolle e… - calciodangolo_ : #Ilicic, #Toloi, #Zapata e #Murie per la terza vittoria consecutiva. Gol e highlights di #BeneventoAtalanta - Angolo_Atalanta : #Ilicic, #Toloi, #Zapata e #Murie per la terza vittoria consecutiva. Gol e highlights di #BeneventoAtalanta -