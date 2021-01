GF Vip, Dayane Mello: il suo cuore batte per una donna? L’indiscrezione (Di sabato 9 gennaio 2021) Dayane Mello fuori dal Grande Fratello Vip è innamorata di una donna? Parpiglia sgancia una bomba a Casa Chi Ad attirare ancora una volta l’attenzione del gossip e dei telespettatori nelle ultime ore Dayane Mello, concorrente della quinta edizione del Grande Fratello Vip, reality condotto da Alfonso Signorini su Canale 5. Nelle scorse settimane si era parlato della possibilità che la Mello fosse bisessuale e che fosse impegnata sentimentalmente con una donna fuori dal Grande Fratello Vip. Nella casa più volte ha menzionato una sua amica speciale che è lesbica, questa nei giorni scorsi si è palesata, si tratta di Azzurra Ioppolo. La ragazza ha infatti detto di essere lei l’amica speciale che la gieffina ha più volte nominato nella casa. LEGGI ANCHE => ... Leggi su nonsolo.tv (Di sabato 9 gennaio 2021)fuori dal Grande Fratello Vip è innamorata di una? Parpiglia sgancia una bomba a Casa Chi Ad attirare ancora una volta l’attenzione del gossip e dei telespettatori nelle ultime ore, concorrente della quinta edizione del Grande Fratello Vip, reality condotto da Alfonso Signorini su Canale 5. Nelle scorse settimane si era parlato della possibilità che lafosse bisessuale e che fosse impegnata sentimentalmente con unafuori dal Grande Fratello Vip. Nella casa più volte ha menzionato una sua amica speciale che è lesbica, questa nei giorni scorsi si è palesata, si tratta di Azzurra Ioppolo. La ragazza ha infatti detto di essere lei l’amica speciale che la gieffina ha più volte nominato nella casa. LEGGI ANCHE => ...

MediasetTgcom24 : 'Grande Fratello Vip', Dayane in lacrime: 'Sono stanca di soffrire' #GrandeFratelloVip - LaStampa : Un portale brasiliano, che conta quasi 17 milioni di seguaci, pubblica un post in favore di Dayane Mello. E su Twit… - laurenjaguar__ : RT @BITCHYFit: Dayane Mello, spunta un nome fuori dal GF Vip: “Il suo cuore batte per una donna” - Affaritaliani : Bomba, ecco chi sarà la vincitrice E Zorzi va sull'Isola di Ilary Blasi - Isabellahbot : Dayane Mello vincerà il Grande Fratello Vip: ecco chi lo dice -