Andrea Dovizioso attacca Ducati: “Non sono stati trasparenti. Mai avuto offerte, Dall’Igna non mi voleva” (Di sabato 9 gennaio 2021) Andrea Dovizioso non correrà il Mondiale MotoGP 2021 dopo aver chiuso il proprio rapporto con la Ducati. Il forlivese è stato secondo nella classifica iridata per ben tre stagioni consecutive, prima di un ultimo anno non all’altezza del suo talento e concluso con il mancato rinnovo del contratto con la Scuderia di Borgo Panigale. Il 34enne aveva promesso che avrebbe raccontato la sua versione dei fatti e si è confessato in un’intervista concessa alla Gazzetta dello Sport. Il centauro ha definito lungo il suo 2020, quasi da separato in casa (“oggi possiamo dirlo anche senza il quasi”). Andrea Dovizioso non si è nascosto dietro a un dito e non è stato diplomatico nei confronti di Ducati: “Diciamo che non c’è stato un comportamento trasparente, a differenza di Petrucci, a cui prima della ... Leggi su oasport (Di sabato 9 gennaio 2021)non correrà il Mondiale MotoGP 2021 dopo aver chiuso il proprio rapporto con la. Il forlivese è stato secondo nella classifica iridata per ben tre stagioni consecutive, prima di un ultimo anno non all’altezza del suo talento e concluso con il mancato rinnovo del contratto con la Scuderia di Borgo Panigale. Il 34enne aveva promesso che avrebbe raccontato la sua versione dei fatti e si è confessato in un’intervista concessa alla Gazzetta dello Sport. Il centauro ha definito lungo il suo 2020, quasi da separato in casa (“oggi possiamo dirlo anche senza il quasi”).non si è nascosto dietro a un dito e non è stato diplomatico nei confronti di: “Diciamo che non c’è stato un comportamento trasparente, a differenza di Petrucci, a cui prima della ...

ildicece : RT @corsedimoto: MOTOGP -Andrea #Dovizioso svela tutta la sua verità sul rapporto con #Ducati e Gigi Dall'Igna. L'ex pilota #MotoGP inizia… - sportal_it : Dovizioso racconta la sua verità - corsedimoto : MOTOGP -Andrea #Dovizioso svela tutta la sua verità sul rapporto con #Ducati e Gigi Dall'Igna. L'ex pilota #MotoGP… - automotorinews : ??Anno sabbatico... O no? ??Lorenzo #Baldassarri parla del futuro di Andrea #Dovizioso in #MotoGP ??Le sue parole… - lupoalberto0 : @motosprint Il 'destino' non dimentica...nemmeno se 'dovesse' andare alla Honda. -

Ultime Notizie dalla rete : Andrea Dovizioso MotoGP, Andrea Dovizioso svuota il sacco: "Decide tutto Dall'Igna" Corse di Moto Andrea Dovizioso attacca Ducati: “Non sono stati trasparenti. Mai avuto offerte, Dall’Igna non mi voleva”

Andrea Dovizioso non correrà il Mondiale MotoGP 2021 dopo aver chiuso il proprio rapporto con la Ducati. Il forlivese è stato secondo nella classifica iridata per ben tre stagioni consecutive, prima d ...

Andrea Dovizioso si sfoga: “Tutte balle”

Lunga intervista a La Gazzetta dello Sport per Andrea Dovizioso. Andrea Dovizioso ha raccontato la sua verità in merito alla fine del rapporto con la Ducati in una lunga intervis ...

Andrea Dovizioso non correrà il Mondiale MotoGP 2021 dopo aver chiuso il proprio rapporto con la Ducati. Il forlivese è stato secondo nella classifica iridata per ben tre stagioni consecutive, prima d ...Lunga intervista a La Gazzetta dello Sport per Andrea Dovizioso. Andrea Dovizioso ha raccontato la sua verità in merito alla fine del rapporto con la Ducati in una lunga intervis ...