Advisor per le imprese all’estero. La missione di Simest spiegata da Salzano (Di sabato 9 gennaio 2021) Non bastano le buone intenzioni e un’idea brillante. Per conquistare i mercati esteri serve un compagno di viaggio fidato e, soprattutto, esperto. Simest, la società di Cassa Depositi e Prestiti guidata da Pasquale Salzano, è esattamente questo. Non solo finanziamenti agevolati alle imprese che vogliono internazionalizzare, ma anche una consulenza a tutto tondo su dove e come investire. Perché, “per poter sostenere una ripresa economica duratura le imprese italiane devono poter contare, oggi più che mai, sul supporto attivo del Sistema Paese nell’affrontare le nuove sfide della competizione internazionale”, ha scritto Salzano su MF-Milano Finanza. “In uno scenario mondiale in così rapida trasformazione – in cui il ripensamento in atto delle catene globali del valore sta facendo emergere una maggiore ... Leggi su formiche (Di sabato 9 gennaio 2021) Non bastano le buone intenzioni e un’idea brillante. Per conquistare i mercati esteri serve un compagno di viaggio fidato e, soprattutto, esperto., la società di Cassa Depositi e Prestiti guidata da Pasquale, è esattamente questo. Non solo finanziamenti agevolati alleche vogliono internazionalizzare, ma anche una consulenza a tutto tondo su dove e come investire. Perché, “per poter sostenere una ripresa economica duratura leitaliane devono poter contare, oggi più che mai, sul supporto attivo del Sistema Paese nell’affrontare le nuove sfide della competizione internazionale”, ha scrittosu MF-Milano Finanza. “In uno scenario mondiale in così rapida trasformazione – in cui il ripensamento in atto delle catene globali del valore sta facendo emergere una maggiore ...

romedispatch : RT @SIMEST_IT: .@PSalzano su @MilanoFinanza: 'Per mantenere e rafforzare il posizionamento competitivo sui mercati esteri in uno scenario i… - maurizio_bufi : “Il 2020 ha posto la parola fine al dibattito meglio l’uomo o la macchina, mettendo l’accento sull’importanza di un… - fulviocortesi : @rogelio10101010 @Silvergio2377 E' il motivo per il quale a MAGGIO 2020 vistala censura di due analisi che si sono… - Ivanspertini : RT @KPMG_Italy: Nel 2020 il team KPMG è stato il 1° advisor M&A sul mercato italiano per numero di operazioni seguite, con il 6° posto in t… - CarolinaLonett1 : RT @SIMEST_IT: .@PSalzano su @MilanoFinanza: 'Per mantenere e rafforzare il posizionamento competitivo sui mercati esteri in uno scenario i… -

Ultime Notizie dalla rete : Advisor per Arnold Investments advisor per vendita sito produttivo a Capriano del Colle (BS) Requadro F2i chiude la partita su Ef Solare

A breve la firma per la cessione a Credit Agricole del 30% del gruppo fotovoltaico per circa 600 milioni di euro, valutando così circa 2 miliardi il primo operatore europeo, con 1,8 Gw di potenza inst ...

Antonio e l’ecosistema che valorizza le startup

di Rita Maria Stanca “Volevo dar vita ad un’istituzione fondata sulle persone, su una community e su un network per offrire un servizio aperto, gratuito e pubblico, una piattaforma che non fosse per m ...

A breve la firma per la cessione a Credit Agricole del 30% del gruppo fotovoltaico per circa 600 milioni di euro, valutando così circa 2 miliardi il primo operatore europeo, con 1,8 Gw di potenza inst ...di Rita Maria Stanca “Volevo dar vita ad un’istituzione fondata sulle persone, su una community e su un network per offrire un servizio aperto, gratuito e pubblico, una piattaforma che non fosse per m ...