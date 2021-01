Vaccino Covid Pfizer Biontech, lo studio preliminare: “Protegge dalle varianti inglese e sudafricana” (Di venerdì 8 gennaio 2021) La segnalazione delle varianti di Sars Cov2, prima quella spagnola, poi quella inglese e infine quella sudafricana, ha innescato dubbi sulla totale efficacia dei vaccini sviluppati per arginare l’epidemia di Covid. Secondo uno studio preliminare il Vaccino Pfizer-Biontech “Protegge delle varianti del coronavirus registrate nel Regno Unito e Sud Africa”. L’analisi dei ricercatori di Pfizer e dell’University of Texas Medical Branch è stata elaborata sul sangue prelevato da persone immunizzate. Lo studio non è stato ancora sottoposto a peer review. Il Vaccino è risultato efficace nel neutralizzare il virus con la mutazione ‘N501Y‘ della proteina ‘spike’, ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 8 gennaio 2021) La segnalazione delledi Sars Cov2, prima quella spagnola, poi quellae infine quella, ha innescato dubbi sulla totale efficacia dei vaccini sviluppati per arginare l’epidemia di. Secondo unoildelledel coronavirus registrate nel Regno Unito e Sud Africa”. L’analisi dei ricercatori die dell’University of Texas Medical Branch è stata elaborata sul sangue prelevato da persone immunizzate. Lonon è stato ancora sottoposto a peer review. Ilè risultato efficace nel neutralizzare il virus con la mutazione ‘N501Y‘ della proteina ‘spike’, ...

Ultime Notizie dalla rete : Vaccino Covid Coronavirus oggi: in Italia effettuati 400mila vaccini. Usa, 4mila morti in un giorno Il Sole 24 ORE Vaccini: Calabria ancora ultima, 5.063 somministrazioni

E’ di 5.603 il totale delle dosi di vaccino anti Covid somministrate in Calabria sulle 25.630 attualmente disponibili, secondo i dati riportati sul sito dell’Agenzia italiana del farmaco. La percentua ...

Programmate ieri 8mila somministrazioni a livello regionale

Continua la campagna anti-Covid in questa prima fase riguardante il personale della sanità e delle Cra, compresi i degenti. È online il portale con l’aggiornamento in tempo reale delle vaccinazioni in ...

