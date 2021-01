Selvaggia Lucarelli contro Barbara D’Urso | ritocchini?

Leggi su solodonna

(Di venerdì 8 gennaio 2021)di recente ha lanciato una frecciatina a, alludendo al suo uso estremo di photoshop e ritocchi vari alle foto. Come risponderà la conduttrice?ha messo per un momento in pausa la sua battaglianegazionisti e no-vax per scagliarsi aBarbra. Tramite i suoi account social, infatti, la giornalista ha lanciato una frecciatina alla conduttrice, colpevole di un uso eccessivo di Articolo completo: dal blog SoloDonna