Scuola:14 Regioni dicono 'no' a ripresa di lunedì 11 (Di venerdì 8 gennaio 2021) ROMA, 08 GEN - Arriva a 14 il numero delle Regioni che con il passare delle ore ha deciso di rinviare ulteriormente il ritorno dei ragazzi delle superiori a Scuola, prima fissato al 7 gennaio e poi ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di venerdì 8 gennaio 2021) ROMA, 08 GEN - Arriva a 14 il numero delleche con il passare delle ore ha deciso di rinviare ulteriormente il ritorno dei ragazzi delle superiori a, prima fissato al 7 gennaio e poi ...

MassimGiannini : Capisco tutte le difficoltà, ma che a tre giorni dalla teorica riapertura della #scuola sia esploso l’ennesimo caos… - repubblica : Scuola, l'ira di Azzolina sui rinvii delle Regioni: 'Il Pd ci ha preso in giro' - carlaruocco1 : Trovo ipocrita l'atteggiamento di chi condanna i delinquenti che hanno aggredito il rider e tace sulla decisione di… - Giovann08847544 : RT @DavelloStefano: #Azzolina sui rinvii delle Regioni per la riapertura della #Scuola: “Il #Pd ci ha preso in giro” Ecco che iniziano a v… - ilcirotano : Scuola, dall'11 gennaio le superiori in presenza ma solo in 4-5 regioni - -

Ultime Notizie dalla rete : Scuola Regioni Scuola, le regioni «sconfessano» il governo: ritorno in classe alle superiori rinviato quasi ovunque Il Sole 24 ORE “Sicilia, arancione inefficace: pensiamo alla scuola”

Parla il professore Pomara, membro del Comitato Tecnico Scientifico: "Bene Musumeci" PALERMO – “ Io ho apprezzato molto la richiesta di zona rossa avanzata dal presidente Musumeci e sarebbe stato gius ...

Scuola, per le superiori la didattica in presidenza slitta al 25 gennaio (almeno)

L’aumento dei contagi, con gli esperti – dall’Istituto superiore di sanità alla sanità regionale – che prevedono un possibile innalzamento della curva - ParmaPress24 ...

Parla il professore Pomara, membro del Comitato Tecnico Scientifico: "Bene Musumeci" PALERMO – “ Io ho apprezzato molto la richiesta di zona rossa avanzata dal presidente Musumeci e sarebbe stato gius ...L’aumento dei contagi, con gli esperti – dall’Istituto superiore di sanità alla sanità regionale – che prevedono un possibile innalzamento della curva - ParmaPress24 ...