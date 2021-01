Sci alpino, startlist Gigante Adelboden 9 gennaio. Programma, orari, tv, pettorali di partenza (Di venerdì 8 gennaio 2021) E’ tutto pronto per la seconda gara della tappa della Coppa del Mondo di sci alpino 2020-2021 che si sta tenendo a Adelboden, in Svizzera: domani, sabato 9 gennaio si terrà il Gigante maschile e le due manche si terranno alle ore 10.30 ed alle ore 13.30. Tutte le gare della Coppa del Mondo di sci alpino saranno trasmesse in diretta tv in chiaro su RaiSport+HD ed in abbonamento su Eurosport 1, mentre la diretta streaming sarà fruibile gratuitamente su RaiPlay ed in abbonamento su Eurosport Player, infine OA Sport vi offrirà la diretta live testuale di tutte le gare in Programma. Ricordiamo poi che Eurosport è visibile anche su DAZN. Programma COPPA DEL MONDO SLALOM Adelboden Sabato 9 gennaio10.30 Gigante maschile, prima ... Leggi su oasport (Di venerdì 8 gennaio 2021) E’ tutto pronto per la seconda gara della tappa della Coppa del Mondo di sci2020-2021 che si sta tenendo a, in Svizzera: domani, sabato 9si terrà ilmaschile e le due manche si terranno alle ore 10.30 ed alle ore 13.30. Tutte le gare della Coppa del Mondo di scisaranno trasmesse in diretta tv in chiaro su RaiSport+HD ed in abbonamento su Eurosport 1, mentre la diretta streaming sarà fruibile gratuitamente su RaiPlay ed in abbonamento su Eurosport Player, infine OA Sport vi offrirà la diretta live testuale di tutte le gare in. Ricordiamo poi che Eurosport è visibile anche su DAZN.COPPA DEL MONDO SLALOMSabato 910.30maschile, prima ...

infoitsport : LIVE Sci alpino, Gigante Adelboden in DIRETTA: Kilde si porta al comando, rammarico Tonetti - infoitsport : Sci alpino, Alexis Pinturault trionfa ad Adelboden e allunga in classifica. De Aliprandini miglior azzurro - infoitsport : LIVE Sci alpino, Gigante Adelboden in DIRETTA: Pinturault padrone, 4° Kilde, 14° De Aliprandini - infoitsport : Sci alpino, CdM: Pinturault trionfa nel primo gigante di Adelboden - Sportmediaset - fsnews_it : #Cortina2021: #Anas presenta le novità del piano straordinario per il potenziamento della #viabilità in vista dei M… -