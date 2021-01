San Marino, ricovero in ospedale a pagamento per i no vax (Di venerdì 8 gennaio 2021) Nella Repubblica di San Marino chi non intende vaccinarsi contro il Covid deve rispettare delle regole ben precise: almeno stando alla proposta di governo presentata dal ministro alla Sanità del microstato ai microfoni di Rete4. Ospite di Dritto e Rovescio, Roberto Ciavatta, capo del dicastero sammarinese, ha esposto al pubblico le intenzioni del governo. Leggi anche >> Covid riaperture, studio Fbk-Iss-Inail: rischiose se incidenza casi è alta, anche con Rt sotto 1 San Marino Covid regole, ricovero a pagamento per chi non fa il vaccino “Gli obiettori di coscienza – ha fatto sapere Ciavatta nel corso del talk di approfondimento legato ai temi di attualità e politica – dovranno fare un’assicurazione sanitaria con la quale sostenere le spese che derivano dal fatto di non essersi vaccinati”. La speranza è quella di ... Leggi su urbanpost (Di venerdì 8 gennaio 2021) Nella Repubblica di Sanchi non intende vaccinarsi contro il Covid deve rispettare delle regole ben precise: almeno stando alla proposta di governo presentata dal ministro alla Sanità del microstato ai microfoni di Rete4. Ospite di Dritto e Rovescio, Roberto Ciavatta, capo del dicastero sammarinese, ha esposto al pubblico le intenzioni del governo. Leggi anche >> Covid riaperture, studio Fbk-Iss-Inail: rischiose se incidenza casi è alta, anche con Rt sotto 1 SanCovid regole,per chi non fa il vaccino “Gli obiettori di coscienza – ha fatto sapere Ciavatta nel corso del talk di approfondimento legato ai temi di attualità e politica – dovranno fare un’assicurazione sanitaria con la quale sostenere le spese che derivano dal fatto di non essersi vaccinati”. La speranza è quella di ...

