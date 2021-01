Recovery: Prodi, 'a Bruxelles preoccupano tensioni forti in Italia non il ritardo' (Di sabato 9 gennaio 2021) Roma, 8 gen. (Adnkronos) - "Questo rischio c'è, l'ho sentito a Bruxelles. Però c'è non perché non abbiamo consegnato ancora il lavoro ma per le tensioni che loro vedono essere così forti in Italia". E' quanto dichiarato l'ex presidente del Consiglio, Romano Prodi, nel corso della trasmissione Titolo V, condotta da Francesca Romana Elisei e Roberto Vicaretti, su Rai 3. Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 9 gennaio 2021) Roma, 8 gen. (Adnkronos) - "Questo rischio c'è, l'ho sentito a. Però c'è non perché non abbiamo consegnato ancora il lavoro ma per leche loro vedono essere cosìin". E' quanto dichiarato l'ex presidente del Consiglio, Romano, nel corso della trasmissione Titolo V, condotta da Francesca Romana Elisei e Roberto Vicaretti, su Rai 3.

