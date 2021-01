Recovery: Iv non chiede altri incontri su piano (Di venerdì 8 gennaio 2021) Roma, 8 gen. (Adnkronos) – Italia Viva non chiede altri incontri sul Recovery. Lo avrebbe detto Teresa Bellanova alla riunione in corso a palazzo Chigi dove Pd, M5S e Leu hanno tutti sottolineato l’esigenza di tenere al più presto il Cdm sulla bozza. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di venerdì 8 gennaio 2021) Roma, 8 gen. (Adnkronos) – Italia Viva nonsul. Lo avrebbe detto Teresa Bellanova alla riunione in corso a palazzo Chigi dove Pd, M5S e Leu hanno tutti sottolineato l’esigenza di tenere al più presto il Cdm sulla bozza. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Matteo Renzi a " Stasera Italia" chiede 24 ore per leggere il testo del Recovery plan per poi votarlo. " Non l'abbiamo avuto - spiega il leader di Italia Viva che precisa - abbiamo ricevuto solo una ...

Recovery: Iv, 'non chiediamo rinvio ma chiarezza'

Roma, 8 gen. (Adnkronos) - “Noi vogliamo correre! Nessun rinvio. IV chiede solo chiarezza e trasparenza. Non diamo assensi a scatola chiusa, come ...

