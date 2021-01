Polizia postale: 507 cyber-attacchi nel 2020, colpite infrastrutture sanitarie (Di venerdì 8 gennaio 2021) Nel 2020 “caratterizzato dall’emergenza epidemiologica in atto, che ha favorito l’andamento crescente del numero di attacchi complessivamente verificatisi ai danni delle infrastrutture critiche del nostro Paese,” si sono verificati 507 cyberattacchi, contro i 239 dell’anno precedente, sono state avviate 99 indagini, arrestate 21 persone e denunciate 79. Sono i dati dell’attività della Polizia postale nell’anno appena trascorso, relativa al contrasto al cybercrime. L’emergenza Covid-19, in particolare, rileva una nota, “ha costituito un’ulteriore occasione per strutturare e dirigere attacchi ad ampio spettro, volti a sfruttare per scopi illeciti la situazione di particolare esposizione e maggior vulnerabilità in cui il Paese è ... Leggi su analisideirischinformatici (Di venerdì 8 gennaio 2021) Nel“caratterizzato dall’emergenza epidemiologica in atto, che ha favorito l’andamento crescente del numero dicomplessivamente verificatisi ai danni dellecritiche del nostro Paese,” si sono verificati 507, contro i 239 dell’anno precedente, sono state avviate 99 indagini, arrestate 21 persone e denunciate 79. Sono i dati dell’attività dellanell’anno appena trascorso, relativa al contrasto alcrime. L’emergenza Covid-19, in particolare, rileva una nota, “ha costituito un’ulteriore occasione per strutturare e dirigeread ampio spettro, volti a sfruttare per scopi illeciti la situazione di particolare esposizione e maggior vulnerabilità in cui il Paese è ...

