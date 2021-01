OnePlus 8T | corretti bug del precedente aggiornamento

(Di venerdì 8 gennaio 2021) Ha avuto qualche problema di troppo il8T con l’11.0.6.7 per quel che riguarda il comparto audio, che riproduceva le tracce sonore ad intermittenza, sia le clip audio che quelle associate ai video. Un fastidio senz’altro piuttosto rognoso, che il team di sviluppo avrà voluto da subito mettere a tacere. Come riportato sul forum ufficiale del produttore cinese, il8T si aggiorna nuovamente, questa volta accogliendo per l’Europa la release 11.0.6.9 e per gli USA ed il territorio indiano la numero 11.0.6.8, entrambe comunque successive alla 11.0.6.7 ritenute responsabile dei problemi audio che hanno per un po’ tormentato i possessori (speriamo che da questo momento le segnalazioni diminuiscano fino a cessare del tutto). L’OTA del pacchetto è disponibile, al momento, solo in India, ma immaginiamo che nel ...

