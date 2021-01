Mulino Bianco sostiene la campagna #NoiConGliInfermieri con i suoi abbracci ‘speciali’ (Di venerdì 8 gennaio 2021) ROMA – ‘Questi Abbracci sono per loro’: Mulino Bianco, iconico brand del Gruppo Barilla, sostiene la campagna #NoiConGliInfermieri di Fnopi-Federazione Nazionale Ordini Professioni Infermieristiche, legandola simbolicamente al prodotto che richiama il gesto che più ci è mancato in questi mesi. Il ricavato di Barilla dalla vendita degli Abbracci Mulino Bianco, a scaffale da gennaio in una confezione speciale, sarà donato al Fondo di Solidarietà Fnopi fino al raggiungimento di 2 milioni di euro. Questa operazione di solidarietà, spiega una nota congiunta, si aggiunge a quelle precedenti a sostegno del personale sanitario degli ospedali, dei banchi alimentari, delle associazioni locali e scuole. Leggi su dire (Di venerdì 8 gennaio 2021) ROMA – ‘Questi Abbracci sono per loro’: Mulino Bianco, iconico brand del Gruppo Barilla, sostiene la campagna #NoiConGliInfermieri di Fnopi-Federazione Nazionale Ordini Professioni Infermieristiche, legandola simbolicamente al prodotto che richiama il gesto che più ci è mancato in questi mesi. Il ricavato di Barilla dalla vendita degli Abbracci Mulino Bianco, a scaffale da gennaio in una confezione speciale, sarà donato al Fondo di Solidarietà Fnopi fino al raggiungimento di 2 milioni di euro. Questa operazione di solidarietà, spiega una nota congiunta, si aggiunge a quelle precedenti a sostegno del personale sanitario degli ospedali, dei banchi alimentari, delle associazioni locali e scuole.

