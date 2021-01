Mio padre Renato Barisani e Napoli, un rapporto ancora difficile. In stato d’abbandono l’opera donata alla città (Di venerdì 8 gennaio 2021) L’occhio di Leone , ideato dall’artista Giuseppe Leone, è un osservatorio sull’arte visiva che, attraverso gli scritti di critici ed operatori culturali, vuole offrire una lettura di quel che accade nel mondo dell’arte avanzando proposte e svolgendo indagini e analisi di rilievo nazionale e internazionale. di Ilaria Sabatino Renato Barisani, esponente del Gruppo Sud e fondatore nel 1950 del Gruppo Napoletano Arte Concreta con Venditti, Tatafiore e De Fusco. Da sempre artista poliedrico e sempre al passo coi tempi, sperimentatore di nuovi materiali, naturali e artificiali, e di nuove tecniche. Avendo da sempre uno sguardo sull’arte contemporanea nel mondo, portandolo ad avere una visione dell’arte molto più aperta e libera. Attraverso le parole ed i ricordi del professore Fabio Barisani, figlio dell’artista Renato ... Leggi su ildenaro (Di venerdì 8 gennaio 2021) L’occhio di Leone , ideato dall’artista Giuseppe Leone, è un osservatorio sull’arte visiva che, attraverso gli scritti di critici ed operatori culturali, vuole offrire una lettura di quel che accade nel mondo dell’arte avanzando proposte e svolgendo indagini e analisi di rilievo nazionale e internazionale. di Ilaria Sabatino, esponente del Gruppo Sud e fondatore nel 1950 del Gruppo Napoletano Arte Concreta con Venditti, Tatafiore e De Fusco. Da sempre artista poliedrico e sempre al passo coi tempi, sperimentatore di nuovi materiali, naturali e artificiali, e di nuove tecniche. Avendo da sempre uno sguardo sull’arte contemporanea nel mondo, portandolo ad avere una visione dell’arte molto più aperta e libera. Attraverso le parole ed i ricordi del professore Fabio, figlio dell’artista...

