Michael Apted | morto a 79 anni il regista di Gorilla nella nebbia

Leggi su movieplayer

(Di venerdì 8 gennaio 2021) Ill'8 gennaio 2021 all'età di 79, in carriera aveva diretto film comee Nell.all'età di 79, ildie Gorky Park, ha perso la vitagiornata di venerdì 8 gennaio 2021. La notizia è stata confermata da Roy Ashton della Gersh Agency, senza però rivelare la causa del decesso. L'ultimo lavoro dietro la macchina da presa diè stata la docu-serie 63 Up, in cui raccontava la storia di un gruppo di cittadini britci dall'infanzia ...