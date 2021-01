Manila Nazzaro ospite a ‘Verissimo’ racconta per la prima volta il dramma della perdita del figlio che aspettava da Lorenzo Amoruso (Di venerdì 8 gennaio 2021) Solo qualche giorno fa l’ex protagonista della settima edizione di Temptation Island Manila Nazzaro aveva rivelato tramite un post sul suo profilo Instagram il momento doloroso che aveva affrontato insieme al compagno Lorenzo Amoruso, ovvero la perdita del figlio che stavano aspettando. Intervistata nel salotto del sabato pomeriggio da Silvia Toffanin, Manila ha raccontato per la prima volta il dramma vissuto a seguito del suo aborto spontaneo: Io e Lorenzo desideravamo tanto un figlio. Sarebbe stato il frutto di una ripartenza. Il 17 novembre per un controllo abbiamo scoperto che il cuoricino del bambino che aspettavo non batteva, quindi ... Leggi su isaechia (Di venerdì 8 gennaio 2021) Solo qualche giorno fa l’ex protagonistasettima edizione di Temptation Islandaveva rivelato tramite un post sul suo profilo Instagram il momento doloroso che aveva affrontato insieme al compagno, ovvero ladelche stavano aspettando. Intervistata nel salotto del sabato pomeriggio da Silvia Toffanin,hato per lailvissuto a seguito del suo aborto spontaneo: Io edesideravamo tanto un. Sarebbe stato il frutto di una ripartenza. Il 17 novembre per un controllo abbiamo scoperto che il cuoricino del bambino che aspettavo non batteva, quindi ...

