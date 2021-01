“Ma cosa dice?” E la virologa Viola smonta in diretta l’ennesima bugia di Arcuri

(Di venerdì 8 gennaio 2021) Ormai ci siamo abituati a sentire il mondo della scienza controbattersi in continuazione,ndo tutto e il contrario di tutto dall’inizio della pandemia. Ma stavolta val la pena soffermarsi sulla riflessione espressa dallaAntonellain merito alle considerazione del supercommissario a tutto Domenico. Ospite di Lilli Gruber nella puntata di giovedì 7 gennaio, a Otto e Mezzo su La7, la conduttrice ha chiesto alla professoressa un giudizio sulle assicurazioni date dal commissario governativo alla sanità, sulla presunta immunità di gregge che – stando ad– l’Italia raggiungerà entro l’estate grazie al suo piano vaccini. Alle promesse diormai non crede più nessuno. Basti pensare alle famose mascherine di inizio pandemia o ai banchi a rotelle. Ma ...

CarloCalenda : Barca dice una cosa vera Piercamillo. Dall’89 abbiamo promesso egemonia economia, politica e benessere diffuso; sia… - reportrai3 : Lei mi dice che è normale che Cosa Nostra si interessa a Berlusconi? «È normale il fatto che chi è titolare di gro… - reportrai3 : #Report 21.05 @RaiTre ? Strage di Bologna: un filo nero collega P2, destra eversiva, servizi deviati a Cosa Nostra… - enzoacquisto : La Panella continua lo show, senza capire cosa dice! - roboware : @stefanoepifani @realDonaldTrump Esatto... ne parlava stamattina @simonespetia su @Radio24_news che vi invito ad as… -

Ultime Notizie dalla rete : cosa dice

La Legge per Tutti

Il momento successivo al rapporto viene vissuto in maniera diversa da uomo e donna. Entrambi hanno esigenze e bisogni differenti. E se le donne ...Il presidente della regione Campania non condivide la posizione «delle mezze misure» del Governo che «manda l'Italia al manicomio» e suggerisce una «zona rossa per tutta Italia fino a fine gennaio. Si ...