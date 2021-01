Loki stagione 2, potrebbe essere pianificata su Disney Plus con lo scrittore capo Michael Waldron (Di venerdì 8 gennaio 2021) La seconda stagione di Loki parrebbe essere stata pianificata su Disney Plus e dovrebbe uscire alla fine del 2021. Proprio per questi nuovi episodi ha fatto ritorno, sorprendentemente, lo scrittore Michael Waldron. Non sarebbe dovuto essere così dal momento che, lo scrittore in questione, è stato scelto per scrivere un film di Star Wars per il capo dei Marvel Studios Kevin Feige che sta, inoltre, producendo e sviluppando il progetto per Lucasfilm. Il fatto che si sia scelto di integrarlo nel progetto fa pensare che la seconda parte della serie che si sta pianificando sarà di un certo livello. Loki sarebbe dovuta essere una serie unica e limitata su ... Leggi su tutto.tv (Di venerdì 8 gennaio 2021) La secondadiparrebbestatasue dovrebbe uscire alla fine del 2021. Proprio per questi nuovi episodi ha fatto ritorno, sorprendentemente, lo. Non sarebbe dovutocosì dal momento che, loin questione, è stato scelto per scrivere un film di Star Wars per ildei Marvel Studios Kevin Feige che sta, inoltre, producendo e sviluppando il progetto per Lucasfilm. Il fatto che si sia scelto di integrarlo nel progetto fa pensare che la seconda parte della serie che si sta pianificando sarà di un certo livello.sarebbe dovutauna serie unica e limitata su ...

