LIVE Sci alpino, Gigante Adelboden in DIRETTA: Tonetti spreca, prosegue la rimonta di Leitinger (Di venerdì 8 gennaio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13.44 Riccardo Tonetti aveva sciato benissimo. Aveva mezzo secondo di vantaggio all’ultimo intermedio. Poi è uscito alla penultima porta: è andato troppo diretto sul palo. Grandissima occasione persa. 13.41 Il canadese Read ha sciato bene. Ciò nonostante è quinto a 0.57. La pista è abbastanza rovinata. Ora Riccardo Tonetti, difende 0.83 nei confronti di Leitinger. 13.38 Esce lo svizzero Bissig: era 14° dopo la prima manche con il pettorale n.33. E’ scivolato in una curva verso sinistra, si è ribaltato ed ha colpito il fondo con la schiena. Per fortuna si è rialzato. 13.37 La pista inizia a presentare il conto. Il francese Muffat-Jeandet perde tantissimo ed è 15° a 2?69. Resiste in terza piazza De Aliprandini, decima per Borsotti. 13.35 ... Leggi su oasport (Di venerdì 8 gennaio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA13.44 Riccardoaveva sciato benissimo. Aveva mezzo secondo di vantaggio all’ultimo intermedio. Poi è uscito alla penultima porta: è andato troppo diretto sul palo. Grandissima occasione persa. 13.41 Il canadese Read ha sciato bene. Ciò nonostante è quinto a 0.57. La pista è abbastanza rovinata. Ora Riccardo, difende 0.83 nei confronti di. 13.38 Esce lo svizzero Bissig: era 14° dopo la prima manche con il pettorale n.33. E’ scivolato in una curva verso sinistra, si è ribaltato ed ha colpito il fondo con la schiena. Per fortuna si è rialzato. 13.37 La pista inizia a presentare il conto. Il francese Muffat-Jeandet perde tantissimo ed è 15° a 2?69. Resiste in terza piazza De Aliprandini, decima per Borsotti. 13.35 ...

