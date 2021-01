L’Eredità | Claudio Sorrentino dà Scandalo e vince ancora

Leggi su ck12

(Di venerdì 8 gennaio 2021) Un nuovo campione fa i numeri al quiz showdi Zagarolo dà. (screenshot video)Arrivare alla Ghigliottina quattro volte soltanto ere in tre occasioni il montepremi in palio: in pochissimi possono vantare questo tipo di prestazioni al quiz show, il più longevo della televisione italiana. Uno di loro è sicuramente il campione in carica. Leggi anche ->fa il botto: già vinti 140mila euro Stiamo parlando infatti di, il campione di Zagarolo che da un paio di settimane si qualifica per il Triello e quindi ha la possibilità di ritornare in ...