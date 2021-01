I reati di opinione sono un diritto? (Di venerdì 8 gennaio 2021) Non essere d’accordo con qualcuno è il miglior punto di partenza per non essere d’accordo sulla sua censura. Ieri si è verificato un fatto emblematico: la piattaforma social media più partecipata negli Stati Uniti ha censurato preventivamente il Presidente degli Stati Uniti per le prossime due settimane in attesa dell’insediamento del nuovo Presidente. Le ragioni possono anche essere comprese dopo l’assalto al Parlamento statunitense durante la conferma del nuovo Presidente incaricato, scaturito proprio a seguito di un invito da Presidente uscente a protestare davanti alle porte di Capitol Hill. Ma a far riflettere dovrebbe essere il fatto che oggi esistono tutele democratiche affinché tutti possano parlare e dire anche cose non ritenute corrette da alcuni, o anche da molti. La libertà di parola è anche la libertà di dire ciò che non si vuole sentire, anche se dovesse ... Leggi su ilblogdellestelle (Di venerdì 8 gennaio 2021) Non essere d’accordo con qualcuno è il miglior punto di partenza per non essere d’accordo sulla sua censura. Ieri si è verificato un fatto emblematico: la piattaforma social media più partecipata negli Stati Uniti ha censurato preventivamente il Presidente degli Stati Uniti per le prossime due settimane in attesa dell’insediamento del nuovo Presidente. Le ragioni posanche essere comprese dopo l’assalto al Parlamento statunitense durante la conferma del nuovo Presidente incaricato, scaturito proprio a seguito di un invito da Presidente uscente a protestare davanti alle porte di Capitol Hill. Ma a far riflettere dovrebbe essere il fatto che oggi esistono tutele democratiche affinché tutti possano parlare e dire anche cose non ritenute corrette da alcuni, o anche da molti. La libertà di parola è anche la libertà di dire ciò che non si vuole sentire, anche se dovesse ...

JamesB04016 : @Corte_84 Per me non ci sono le basi per parlare di brogli, o non ce ne sono di più rispetto ad ogni elezione in cu… - JamesB04016 : @talete95 @gallagher_beat Usa la legge contro chi viola la legge, non censura sommaria per reati di opinione - luciodigaetano : Argomento complesso e intricato per via della mia allergia ai reati di opinione ( che Desmoulins li chiamava 'reati… - __marcovitale__ : @DavideDellarole Regole di un’azienda privata. E qui stiamo parlando quasi di reati federali. Non ha dato la sua o… - beatricefrachey : @dariabumbaru non sono d’accordo, non trovo giusto uccidere una persona per i reati che ha commesso, ma certo rispetto l’opinione -

Ultime Notizie dalla rete : reati opinione Vilipendio alla bandiera: chiarimenti sul reato La Legge per Tutti Taranto: centro siderurgico da chiudere ma nei fatti già chiuso

È la storia davvero incredibile di un impianto che nel 2017 è stato affidato alla gestione del raggruppamento Arcelor Mittal da parte dell’allora ministro dello Sviluppo economico, Carlo Calenda a seg ...

Terrorismo: Un monito dell’Iran all’Europa

Il mese scorso è iniziato il processo in Belgio a carico di Assadolah Assadi e di altri tre iraniani accusati di aver pianificato un attentato ...

È la storia davvero incredibile di un impianto che nel 2017 è stato affidato alla gestione del raggruppamento Arcelor Mittal da parte dell’allora ministro dello Sviluppo economico, Carlo Calenda a seg ...Il mese scorso è iniziato il processo in Belgio a carico di Assadolah Assadi e di altri tre iraniani accusati di aver pianificato un attentato ...