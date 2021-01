Governo: Zingaretti, ‘Conte prenda iniziativa e proponga patto legislatura’ (Di venerdì 8 gennaio 2021) Roma, 8 gen. (Adnkronos) – “Sarebbe importante che il Presidente Conte, sulla base dei contributi elaborati e proposti dalle diverse componenti della maggioranza in questi mesi, prenda un’iniziativa per arrivare a una proposta di patto di legislatura, un’esigenza che con tutti gli alleati di Governo abbiamo condiviso come necessità per dare nuovo slancio al Governo”. Lo dice Nicola Zingaretti alla Direzione del Pd. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di venerdì 8 gennaio 2021) Roma, 8 gen. (Adnkronos) – “Sarebbe importante che il Presidente Conte, sulla base dei contributi elaborati e proposti dalle diverse componenti della maggioranza in questi mesi,un’per arrivare a una proposta didi legislatura, un’esigenza che con tutti gli alleati diabbiamo condiviso come necessità per dare nuovo slancio al”. Lo dice Nicolaalla Direzione del Pd. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

