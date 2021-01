“Giulia è fidanzata con lui!”. GF Vip, la soffiata (con tanto di nome) arriva col megafono. È caos tra la Salemi e Pretelli (Di venerdì 8 gennaio 2021) La storia che sta nascendo tra Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi sta emozionando moltissima gente. Non tutta a dire il vero, visto che alcuni accusano la giovane di essere troppo facilmente propensa all’innamoramento. Nonostante queste critiche, sembrava che adesso stesse volgendo tutto nel migliore dei modi, almeno fino alla giornata dell’8 gennaio. Una voce fuori dalla Casa ha infatti annunciato clamorosamente che l’influencer non starebbe raccontando tutta la verità. Già nelle scorse ore un messaggio aereo dei Gregorelli, i fan che supportano Pierpaolo e Elisabetta Gregoraci, aveva infastidito l’italo-persiana, che era rimasta perplessa dalla scritta in favore dell’ex di Flavio Briatore. Ora è stata lei ad essere messa spalle al muro, anche se si è immediatamente difesa da ogni accusa. Una persona che si è presentata all’esterno ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 8 gennaio 2021) La storia che sta nascendo tra Pierpaolosta emozionando moltissima gente. Non tutta a dire il vero, visto che alcuni accusano la giovane di essere troppo facilmente propensa all’innamoramento. Nonostante queste critiche, sembrava che adesso stesse volgendo tutto nel migliore dei modi, almeno fino alla giornata dell’8 gennaio. Una voce fuori dalla Casa ha infatti annunciato clamorosamente che l’influencer non starebbe raccontando tutta la verità. Già nelle scorse ore un messaggio aereo dei Gregorelli, i fan che supportano Pierpaolo e Elisabetta Gregoraci, aveva infastidito l’italo-persiana, che era rimasta perplessa dalla scritta in favore dell’ex di Flavio Briatore. Ora è stata lei ad essere messa spalle al muro, anche se si è immediatamente difesa da ogni accusa. Una persona che si è presentata all’esterno ...

lcrisa13 : @minixro Qualcuno oggi è andato a urlare: “Giulia è fidanzata con Alessio” All’inizio Giulia dice che non conosce n… - RubySussex : RT @star3star3: Da fuori urlano: “PIERPAOLO GIULIA È FIDANZATA CON ALESSIO” Cecilia: “per favore non dite niente adesso a giulia perchè en… - federicocla : @vevafra Recap:una pazza fuori dice che Giulia è fidanzata (non vero), Pier dice che non ci crede ma ha la pulce ne… - see_lallero : Grande Fratello VIP, Giulia Salemi è fidanzata con il calciatore Alessio Romagnoli? (video) - NausicaMattiac2 : Giulia in 'non ricordavo di essere fidanzata'. Chissà, Alessio R risponderà? ???? #tzvip #sovip… -