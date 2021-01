GF Vip, Tommaso Zorzi al veleno contro Dayane Mello: “Non fare la vittima” (Di venerdì 8 gennaio 2021) Tommaso Zorzi contro la modella brasiliana Una Epifania abbastanza movimentata quella che ha passato Dayane Mello al Grande Fratello Vip 5. La modella, al centro delle polemiche per via dei voti che arrivano dal Brasile, ha avuto la peggio durante la consegna della tradizionale calza della befana. Infatti, oltre a ricevere delle critiche da parte di Stefania Orlando, l’ex si Stefano Sala ha dovuto fare i conti anche con Tommaso Zorzi. Il rampollo meneghino ha seguito il pensiero di Andrea Zelletta che, dandole del carboncino le ha detto di essere una persona incoerente. Parole che non sono state digerite dalla diretta interessata, a quel punto l’influencer milanese ha ribattuto così: “Non fare la vittima…”. Ma non è ... Leggi su kontrokultura (Di venerdì 8 gennaio 2021)la modella brasiliana Una Epifania abbastanza movimentata quella che ha passatoal Grande Fratello Vip 5. La modella, al centro delle polemiche per via dei voti che arrivano dal Brasile, ha avuto la peggio durante la consegna della tradizionale calza della befana. Infatti, oltre a ricevere delle critiche da parte di Stefania Orlando, l’ex si Stefano Sala ha dovutoi conti anche con. Il rampollo meneghino ha seguito il pensiero di Andrea Zelletta che, dandole del carboncino le ha detto di essere una persona incoerente. Parole che non sono state digerite dalla diretta interessata, a quel punto l’influencer milanese ha ribattuto così: “Nonla…”. Ma non è ...

