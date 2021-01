Gf Vip | fango sulla Gregoraci | oltrepassato ogni limite | autori e concorrenti sotto accusa

Leggi su secoloditalia

(Di venerdì 8 gennaio 2021) Oltre. Al Gf Vip continua la inaccettabile valanga disu Elisabetta, sacrificata sull’altare degli ascolti. Infatti, pur di rendere credibile la “storiella indigesta” di Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli,concorrente (tranne Tommaso Zorzi) non fa altro che sparlare dell’ex moglie di Flavio Briatore. Nonostante Elisabetta da un mese sia uscita volontariamente dalla casa per via del prolungamento del programma e della nostalgia per il figlio Nathan. Gf Vip,silurata anche dall'”amica” Contro di lei anche chi le si dichiarava “amica”, come Stefania Orlando, e chi non l’ha neppure conosciuta, come Cecilia Capriotti. Una sequela infinita di frasi fastidiose, di sospetti, di ombre, manco si stesse parlando del mostro di Loch Ness. I fan sono ...