Coronavirus: focolaio all'isola del Giglio dopo feste Natale, 12 positivi (Di venerdì 8 gennaio 2021) isola del Giglio (Grosseto), 8 gen. - (Adnkronos) - Tornano a salire "in maniera preoccupante" il numero di positivi al Covid nell'isola del Giglio. Su 17 tamponi effettuati si sono registrate 12 positivi (10 più 2 a bassa carica). I tamponi sono stati effettuati nella giornata di ieri sui sintomatici e sulle persone tracciate e sospette di essere 'contatti di caso'. "Registriamo una condizione dei contagi abbastanza grave che fa precipitare nuovamente l'isola in uno stato di angoscia e di preoccupazione vissuta circa due mesi fa quando i contagiati erano 34", fa sapere il sindaco Sergio Ortelli. "Un vero e proprio focolaio scoppiato durante il periodo natalizio, che ci aspettavamo ma non davvero con questi numeri. Il 70% dei tamponi sono risultati ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 8 gennaio 2021)del(Grosseto), 8 gen. - (Adnkronos) - Tornano a salire "in maniera preoccupante" il numero dial Covid nell'del. Su 17 tamponi effettuati si sono registrate 12(10 più 2 a bassa carica). I tamponi sono stati effettuati nella giornata di ieri sui sintomatici e sulle persone tracciate e sospette di essere 'contatti di caso'. "Registriamo una condizione dei contagi abbastanza grave che fa precipitare nuovamente l'in uno stato di angoscia e di preoccupazione vissuta circa due mesi fa quando i contagiati erano 34", fa sapere il sindaco Sergio Ortelli. "Un vero e proprioscoppiato durante il periodo natalizio, che ci aspettavamo ma non davvero con questi numeri. Il 70% dei tamponi sono risultati ...

