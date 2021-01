Chi è l’uomo più ricco del mondo? Elon Musk sorpassa Jeff Mezos! Cifra miliardaria incredibile (Di venerdì 8 gennaio 2021) Elon Musk è diventato l’uomo più ricco del mondo. Secondo un complesso calcolo effettuato da CNBC, il celebre network finanziario statunitense, il patron di Tesla avrebbe conquistato il gradino più alto del podio nella classifica dei Paperoni del pianeta. Il motivo di questa scalata? Un nuovo rialzo delle quotazioni azionarie della casa automobilistica fondata nel 2003: il +4,5% fatto segnare nella riapertura odierna a Wall Street ha permesso a Elon Musk di incrementare il proprio patrimonio. Stiamo parlando di un valore netto di 185 miliardi di dollari (circa 151 miliardi di euro). L’imprenditore sudafricano con cittadinanza canadese ha così operato il sorpasso su Jeff Bezos: “Mr Amazon” era l’uomo più ricco del ... Leggi su oasport (Di venerdì 8 gennaio 2021)è diventatopiùdel. Secondo un complesso calcolo effettuato da CNBC, il celebre network finanziario statunitense, il patron di Tesla avrebbe conquistato il gradino più alto del podio nella classifica dei Paperoni del pianeta. Il motivo di questa scalata? Un nuovo rialzo delle quotazioni azionarie della casa automobilistica fondata nel 2003: il +4,5% fatto segnare nella riapertura odierna a Wall Street ha permesso adi incrementare il proprio patrimonio. Stiamo parlando di un valore netto di 185 miliardi di dollari (circa 151 miliardi di euro). L’imprenditore sudafricano con cittadinanza canadese ha così operato il sorpasso suBezos: “Mr Amazon” erapiùdel ...

