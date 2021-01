Cassa integrazione Covid, sospeso obbligo assunzione disabili (Di venerdì 8 gennaio 2021) Stop all’obbligo di assunzione dei disabili e delle categorie protette in caso di ricorso alla Cassa integrazione con causale Covid-19. Lo rende noto il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali nella circolare numero 19/2020. La sospensione è applicabile per tutta la durata dell’integrazione salariale, in proporzione all’attività lavorativa effettivamente sospesa e al numero delle ore integrate o alla quantità di orario ridotto. Una volta finita la situazione di crisi assistita dagli strumenti di Cassa integrazione dovuti all’emergenza, il datore di lavoro avrà nuovamente l’obbligo di presentare la richiesta di avviamento ai servizi di collocamento mirato territorialmente competente. Cassa ... Leggi su quifinanza (Di venerdì 8 gennaio 2021) Stop all’dideie delle categorie protette in caso di ricorso allacon causale-19. Lo rende noto il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali nella circolare numero 19/2020. La sospensione è applicabile per tutta la durata dell’salariale, in proporzione all’attività lavorativa effettivamente sospesa e al numero delle ore integrate o alla quantità di orario ridotto. Una volta finita la situazione di crisi assistita dagli strumenti didovuti all’emergenza, il datore di lavoro avrà nuovamente l’di presentare la richiesta di avviamento ai servizi di collocamento mirato territorialmente competente....

