Bubble Bath Day 2021 | come preparare un bagno rilassante fai da te | caldo e pieno di bolle

Leggi su amica

(Di venerdì 8 gennaio 2021) Ovvero, il modo perfetto per festeggiare ilDay. Proprio oggi, infatti, si celebra la giornata mondiale dedicata ale, soprattutto, alle sue. Un rituale dedicato alla calma, che merita di essere celebrato. E non solo una volta all’anno.unpossa avere benefici curativi per il corpo e la mente è istintivo. Immergersi nell’acqua calda, infatti, è un rito con origini antichissime, tanto che già greci e romani erano soliti beneficiare degli effetti di un. L’elevata temperatura dell’acqua, infatti, agisce sui muscoli, ma anche sulle tensioni dell’animo. Aggiungendo poi l’effetto detox e calmante di un mare di ...