Biathlon | Lukas Hofer accarezza il podio a Oberhof ed è 4° nella sprint 50ma vittoria per Johannes Boe

Leggi su oasport

(Di venerdì 8 gennaio 2021)Boe sfata il tabù e conquista la cinquantesimain carrieratappa di Coppa del Mondo di(Germania).il campione norvegese è riuscito imporsi, mettendo in mostra una grande prova su sugli sci stretti, potendosi permettere anche un errore al poligono (serie in piedi). Una gara dominata, manco a dirlo, dai colori norvegesi con il fratello Tarjei in seconda posizione a 10?8 (con lo zero) e il connazionale Sturla Holm Laegreid a 21?6 e “immacolato” anch’egli al poligono. Una prova di squadra eccezionale del Team Norge, suggellata anche dal quinto posto finale diDale (+35?2, un errore). C’è però anche l’Italia in evidenza grazie a un grande...