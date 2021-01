Benevento5 | esame impegnativo a Pontecagnano con l’Alma Salerno

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 8 gennaio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – È unquello che attende in questo turno di campionato il, di scena acontronel secondo derby di fila dopo quello vittorioso dell’Epifania contro lo Spartak San Nicola. Per i giallorossi, particolarmente a loro agio lontano dalle mura amiche dove hanno sempre vinto, si tratta di uno snodo importante della stagione, come sottolinea il calcettista Antonio Di Luccio, reduce dalla doppietta messa a segno nell’ultima gara di campionato. “Mi aspetto – dice – una sfida impegnativa perché, compagine guidata da un ottimo tecnico, ha un buon roaster e può darci del filo da torcere. Se la nostra squadra non è concentrata al 100% è un collettivo normale, ...