Atletica, Il sudafricano Manyonga sospeso per doping: a rischio i suoi Giochi (Di venerdì 8 gennaio 2021) L'argento olimpico del salto in lungo, Luvo Manyonga, è stato temporaneamente sospeso per un caso di doping e potrebbe essere escluso dai Giochi di Tokyo 2021. L'Unità per l'integrità dell'Atletica ha ... Leggi su gazzetta (Di venerdì 8 gennaio 2021) L'argento olimpico del salto in lungo, Luvo, è stato temporaneamenteper un caso die potrebbe essere escluso daidi Tokyo 2021. L'Unità per l'integrità dell'ha ...

Il campione del mondo 2017 di salto in lungo, il sudafricano Luvo Manyonga, argento nella stessa gara ai Giochi di Rio 2016, è stato sospeso dall'ente mondiale dell'atletica per aver infranto le regol ...

Il campione del mondo 2017 di salto in lungo, il sudafricano Luvo Manyonga, argento nella stessa gara ai Giochi di Rio 2016, è stato sospeso dall'ente mondiale dell'atletica per aver infranto le regol ...