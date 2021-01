Atalanta, Gasperini: “Mi bastano 17 giocatori, non ho voglia di dare spazio a tutti” (Di venerdì 8 gennaio 2021) “Non ho tutto quello spazio, non ho voglia e volontà di regalare spazio a tutti. Mi bastano 16-17 giocatori, ma noi abbiamo bisogno di fare risultati“. Lo ha detto Gian Piero Gasperini in conferenza stampa alla vigilia di Benevento-Atalanta, gara valevole per la diciassettesima giornata del campionato di Serie A 2020/2021. “Giocando ogni tre giorni vedi l’inserimento di certi giocatori – ha proseguito il tecnico -. Col Parma avevo l’esigenza di vedere Caldara, in partita riesci a capire anche da uno spezzone l’inserimento di un giocatore. A gennaio ci sono tante partite, c’è qualche esubero soltanto sugli esterni. Non devono mai succedere infortuni, se togli qualche giocatore in esubero rischi. Alla fine saremo giusti, non capisco la ... Leggi su sportface (Di venerdì 8 gennaio 2021) “Non ho tutto quello, non hoe volontà di regalare. Mi16-17, ma noi abbiamo bisogno di fare risultati“. Lo ha detto Gian Pieroin conferenza stampa alla vigilia di Benevento-, gara valevole per la diciassettesima giornata del campionato di Serie A 2020/2021. “Giocando ogni tre giorni vedi l’inserimento di certi– ha proseguito il tecnico -. Col Parma avevo l’esigenza di vedere Caldara, in partita riesci a capire anche da uno spezzone l’inserimento di un giocatore. A gennaio ci sono tante partite, c’è qualche esubero soltanto sugli esterni. Non devono mai succedere infortuni, se togli qualche giocatore in esubero rischi. Alla fine saremo giusti, non capisco la ...

