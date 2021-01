Aeroporto chiuso per quasi due mesi, lavori in vista a Peretola (Di venerdì 8 gennaio 2021) Aeroporto di Peretola chiuso al traffico aereo per quasi due mesi, dal 1° febbraio al 21 marzo. Lo comunica Toscana Aeroporti spiegando che lo stop rientra nel programma di manutenzione periodica ... Leggi su lanazione (Di venerdì 8 gennaio 2021)dial traffico aereo perdue, dal 1° febbraio al 21 marzo. Lo comunica Toscana Aeroporti spiegando che lo stop rientra nel programma di manutenzione periodica ...

ilsitodifirenze : Aeroporto di Firenze: dal 1 febbraio chiuso per manutenzione della pista - muoversintoscan : RT @qn_lanazione: Aeroporto chiuso per quasi due mesi, lavori in vista a Peretola @muoversintoscan - Nazione_Firenze : RT @qn_lanazione: Aeroporto chiuso per quasi due mesi, lavori in vista a Peretola @muoversintoscan - qn_lanazione : Aeroporto chiuso per quasi due mesi, lavori in vista a Peretola @muoversintoscan - MIPiemonte : ? CONCLUSO R24 - Raccordo Torino-Aeroporto Caselle ? Svincolo chiuso in Caselle in entrambe le direzioni -

Ultime Notizie dalla rete : Aeroporto chiuso Aeroporto chiuso per quasi due mesi, lavori in vista a Peretola La Nazione Aeroporto chiuso per quasi due mesi, lavori in vista a Peretola

Firenze, 8 gennaio 2021 - Aeroporto di Peretola chiuso al traffico aereo per quasi due mesi, dal 1° febbraio al 21 marzo. Lo comunica Toscana Aeroporti spiegando che lo stop rien ...

Lavori in corso sul GRA fino al 15 gennaio: ecco tutte le info

A partire da lunedì 11 e fino a venerdì 15 gennaio 2021, lungo il Grande Raccordo Anulare di Roma (A90) verrà effettuato – in esclusivo orario notturno compreso tra le 21.00 e le 6.00 del giorno succe ...

Firenze, 8 gennaio 2021 - Aeroporto di Peretola chiuso al traffico aereo per quasi due mesi, dal 1° febbraio al 21 marzo. Lo comunica Toscana Aeroporti spiegando che lo stop rien ...A partire da lunedì 11 e fino a venerdì 15 gennaio 2021, lungo il Grande Raccordo Anulare di Roma (A90) verrà effettuato – in esclusivo orario notturno compreso tra le 21.00 e le 6.00 del giorno succe ...