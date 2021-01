Uomini e Donne, anticipazioni 8 gennaio: Maurizio ha un’altra? Gemma trema (Di giovedì 7 gennaio 2021) Uomini e Donne, anticipazioni 8 gennaio: gli spoiler della seconda puntata del dating-show di Maria De Filippi che vedremo domani ci dicono che si continuerà a parlare di Gemma Galgani, di Maurizio, dell’insinuazione di Tina Cipollari sul cavaliere e dei tronisti Sophie Codegoni e Davide Donadei. La delusione di Gemma La storica dama del Trono Over ha fatto un altro buco nell’acqua, per quanto riguarda la sua spasmodica ricerca dell’anima gemella? Forse, perché se prima sembrava entusiasta di come stesse procedendo la sua conoscenza del cavaliere Maurizio, nella puntata di oggi l’abbiamo vista delusa. Infatti l’uomo avrebbe rifiutato di passare il Natale con lei e si sarebbe fatto sentire pochissimo durante le Feste. Persino a Santo ... Leggi su pianetadonne.blog (Di giovedì 7 gennaio 2021): gli spoiler della seconda puntata del dating-show di Maria De Filippi che vedremo domani ci dicono che si continuerà a parlare diGalgani, di, dell’insinuazione di Tina Cipollari sul cavaliere e dei tronisti Sophie Codegoni e Davide Donadei. La delusione diLa storica dama del Trono Over ha fatto un altro buco nell’acqua, per quanto riguarda la sua spasmodica ricerca dell’anima gemella? Forse, perché se prima sembrava entusiasta di come stesse procedendo la sua conoscenza del cavaliere, nella puntata di oggi l’abbiamo vista delusa. Infatti l’uomo avrebbe rifiutato di passare il Natale con lei e si sarebbe fatto sentire pochissimo durante le Feste. Persino a Santo ...

TeresaBellanova : Perché le donne, alla prova degli eventi e dei fatti, sono obbligate a dare ragione della loro autonomia di giudizi… - AzzolinaLucia : Il #6gennaio del 1980 la mafia uccideva il presidente della Regione Sicilia, #PiersantiMattarella. Emblema della vo… - elenabonetti : Una giunta tutta al maschile non rende giustizia alle donne di #Sicilia, che contribuiscono al pari degli uomini a… - MisSunshine___ : @_SisMeri Ma guarda io prima la seguivo come seguivo tanti altri usciti da uomini e donne che non trasmettono asso… - MMMjuliette : @HRomische Ma nelle donne intendi? Perché gli uomini non fanno testo da questo punto di vista (beati) -

Ultime Notizie dalla rete : Uomini Donne Uomini e Donne torna in tv: dove eravamo rimasti e cosa ci aspetta DiLei Vip Uomini e Donne: anticipazioni oggi 7 gennaio. Gemma di nuovo single?

La ragazza reagirà molto male alla decisione del tronista, che fino a poco prima delle vacanza l’aveva definita a sua preferita. Il malumore nel Trono Classico. Leggi anche: Uomini e donne: la nuova n ...

Uomini e Donne: ipotesi show in prime time con tronisti 'vip' e Giulia De Lellis nel cast

I fan di Uomini e Donne potrebbero presto assistere a una versione vip in prima serata: tronisti celebri alla ricerca dell'anima gemella.

La ragazza reagirà molto male alla decisione del tronista, che fino a poco prima delle vacanza l’aveva definita a sua preferita. Il malumore nel Trono Classico. Leggi anche: Uomini e donne: la nuova n ...I fan di Uomini e Donne potrebbero presto assistere a una versione vip in prima serata: tronisti celebri alla ricerca dell'anima gemella.