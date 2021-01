Travolto da un carrello mentre lavorava | incidente fatale per un operaio

(Di giovedì 7 gennaio 2021) Ennesima tragedia sul lavoro questa mattina. Vittima unche, durante dei lavori, è statoda unin movimento. Alla stazione di Jesi, in provincia di Ancona, un… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Maria Cristina Mastrangelo su BlogLive.it.

11.50 Jesi,operaio travolto su binari:è morto Un operaio di 55 anni è morto nei pres- si della stazione di Jesi (Ancona), in un incidente sul lavoro. In base alle prime informazioni, è sta- to trav ...Ennesima tragedia sul lavoro questa mattina. Vittima un operaio che, durante dei lavori, è stato travolto da un carrello in movimento.