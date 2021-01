Theo Hernandez: “Dopo 27 partite ci rialziamo per dare gioia ai nostri tifosi” (Di giovedì 7 gennaio 2021) ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS - Attraverso un post sui social, Theo Hernandez ha commentato la sconfitta dei rossoneri contro la Juventus di ieri sera Pianeta Milan. Leggi su pianetamilan (Di giovedì 7 gennaio 2021) ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS - Attraverso un post sui social,ha commentato la sconfitta dei rossoneri contro la Juventus di ieri sera Pianeta Milan.

TuttoMercatoWeb : Le pagelle di Theo Hernandez: esaltato ai limiti dell’esagerazione, torna sulla Terra - PianetaMilan : #Milan, #TheoHernandez: 'Dopo 27 partite ci rialziamo per dare gioia ai nostri tifosi' - CapitanBergomi : @Roxas_223 Sono gli stessi che hanno gettato nell'umido theo hernandez ieri sera. - Derio46726205 : @capuanogio Difficile capire come non escano 2 gialli per Theo Hernandez o fischiare fallo su Rabiot. - aureliodeluise : RT @JPeppp: Danilo sempre più leader di questa Juve, il suo intervento difensivo su Theo Hernandez è semplicemente perfetto. -