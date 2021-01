The Undoing, esce su Sky la miniserie con Nicole Kidman e Hugh Grant (Di giovedì 7 gennaio 2021) La miniserie TV 'The Undoing: le verità non dette' raccoglie un parterre di grossi nomi: intanto Nicole Kidman e Hugh Grant protagonisti . Poi David E. Kelley in qualità di creatore e sceneggiatore e ... Leggi su quotidiano (Di giovedì 7 gennaio 2021) LaTV 'The: le verità non dette' raccoglie un parterre di grossi nomi: intantoprotagonisti . Poi David E. Kelley in qualità di creatore e sceneggiatore e ...

CinemApp_Cinema : Debutterà domani #8gennaio, su @SkyItalia e @NOWTV_It, #TheUndoing: la nuova miniserie @HBO con Hugh Grant e Nicole… - CinemApp_Cinema : The Undoing, una mini-serie di alto livello che indaga sull’apparente benessere di una famiglia perfetta. Da venerd… - cinematografoIT : Debutterà domani #8gennaio, su @SkyItalia e @NOWTV_It, #TheUndoing: la nuova miniserie @HBO con Hugh Grant e Nicole… - repubblica : 'The Undoing', l'enigma di Nicole Kidman: 'Proteggo me stessa e i miei segreti' - repubblica : In 'The Undoing' c'è Matilda De Angelis, giovane stella italiana. 'Che paura lavorare con quei giganti' -