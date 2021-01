Quagliarella Juventus, Ferrero non fissa un prezzo: il punto sulla trattativa (Di giovedì 7 gennaio 2021) La trattativa per la cessione di Fabio Quagliarella alla Juventus è ancora alla fase dei sondaggi: Ferrero non ha chiesto soldi al club bianconero La trattativa per la cessione di Fabio Quagliarella, annunciata nei giorni scorsi dal Secolo XIX, non è ancora entrata nel vivo. Anzi, come afferma il quotidiano ligure, sarebbe alla fase dei sondaggi, primi approcci e lontana dall’essere un’ipotesi concreta. PER TUTTE LE NOTIZIE sulla SAMPDORIA VAI SU SAMPNEWS24 Come sottolinea il Secolo XIX, il presidente Massimo Ferrero non avrebbe ancora fatto alcuna richiesta economica alla Juventus per liberare il suo capitano. La posizione della Sampdoria è chiara: è pronta a soddisfare il desiderio di Quagliarella, se vorrà andare ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 7 gennaio 2021) Laper la cessione di Fabioallaè ancora alla fase dei sondaggi:non ha chiesto soldi al club bianconero Laper la cessione di Fabio, annunciata nei giorni scorsi dal Secolo XIX, non è ancora entrata nel vivo. Anzi, come afferma il quotidiano ligure, sarebbe alla fase dei sondaggi, primi approcci e lontana dall’essere un’ipotesi concreta. PER TUTTE LE NOTIZIESAMPDORIA VAI SU SAMPNEWS24 Come sottolinea il Secolo XIX, il presidente Massimonon avrebbe ancora fatto alcuna richiesta economica allaper liberare il suo capitano. La posizione della Sampdoria è chiara: è pronta a soddisfare il desiderio di, se vorrà andare ...

