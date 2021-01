“Perché non sei fidanzata?”: la domanda più temuta delle feste (Di giovedì 7 gennaio 2021) Natale è passato. Quest’anno è stato diverso, pochi parenti e molte restrizioni. In certi casi però può essere stato un bene perchè ci sono state meno possibilità di essere esposte alla fatidica domanda “ Perché non sei fidanzata?” . La questione, anche se posta con ingenua curiosità dalla zia di turno, può rivelarsi indelicata in diverse situazioni. Penso per esempio a tutte quelle ragazze che da tempo non riescono a fare coming out e raccontare la propria sessualità alle famiglie. “Non ti presento i miei”. Un film che racconta il coming-out tra le lucine di Natale Kristen Stewart, dichiaratamente bisessuale, in occasione del lancio del film “Non ti presento i miei”, ha affrontato il tema del coming out in famiglia. “Quando torni in famiglia da adulta, diversa da com’eri da bambina, ti accorgi subito che gli altri ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 7 gennaio 2021) Natale è passato. Quest’anno è stato diverso, pochi parenti e molte restrizioni. In certi casi però può essere stato un bene perchè ci sono state meno possibilità di essere esposte alla fatidicanon sei?” . La questione, anche se posta con ingenua curiosità dalla zia di turno, può rivelarsi indelicata in diverse situazioni. Penso per esempio a tutte quelle ragazze che da tempo non riescono a fare coming out e raccontare la propria sessualità alle famiglie. “Non ti presento i miei”. Un film che racconta il coming-out tra le lucine di Natale Kristen Stewart, dichiaratamente bisessuale, in occasione del lancio del film “Non ti presento i miei”, ha affrontato il tema del coming out in famiglia. “Quando torni in famiglia da adulta, diversa da com’eri da bambina, ti accorgi subito che gli altri ...

