Pamela Prati si mostra dilaniata: “Imparare a sopportare il cattivo” (Di giovedì 7 gennaio 2021) Pamela Prati si mette a nudo e stavolta quello della showgirl sembra un sfogo ma anche una sorte di ammissione. Pamela Prati (Instagram)Nel mondo dello spettacolo si inseguono vicende a volte incredibili, con personaggi che si rendono protagonisti di questione grottesche e particolari. Il tutto, ovviamente, va ad animare i salotti televisivi e l’opinione pubblica ne resta rapita. Pamela Prati ha fatto proprio della sua vita privata, e di quello che si cela all’interno, il cavallo di battaglia di tutte le sue ospitate televisive degli ultimi anni. Come dimenticare la storia di Mark Caltagirone, la partecipazione al Grande Fratello Vip e l’inciucio costante di cui lei è protagonista. Leggi anche –> Pamela Prati contro tutti. Partono ... Leggi su kronic (Di giovedì 7 gennaio 2021)si mette a nudo e stavolta quello della showgirl sembra un sfogo ma anche una sorte di ammissione.(Instagram)Nel mondo dello spettacolo si inseguono vicende a volte incredibili, con personaggi che si rendono protagonisti di questione grottesche e particolari. Il tutto, ovviamente, va ad animare i salotti televisivi e l’opinione pubblica ne resta rapita.ha fatto proprio della sua vita privata, e di quello che si cela all’interno, il cavallo di battaglia di tutte le sue ospitate televisive degli ultimi anni. Come dimenticare la storia di Mark Caltagirone, la partecipazione al Grande Fratello Vip e l’inciucio costante di cui lei è protagonista. Leggi anche –>contro tutti. Partono ...

michiamolxla : RT @oocgfvip5: Tommaso, Cecilia e Stefania ripercorrono le vicende del Pratiful e fanno dei commenti su Pamela Prati finché il GF non gli b… - pizzaandbeer_ : RT @oocgfvip5: Tommaso, Cecilia e Stefania ripercorrono le vicende del Pratiful e fanno dei commenti su Pamela Prati finché il GF non gli b… - Novella_2000 : Cecilia e Tommaso parlano ancora di Pamela Prati! Il #GFvip li interrompe lanciando un segnale (VIDEO) - barbarinocnk : RT @oocgfvip5: Tommaso, Cecilia e Stefania ripercorrono le vicende del Pratiful e fanno dei commenti su Pamela Prati finché il GF non gli b… - itsGygyyx : RT @oocgfvip5: Tommaso, Cecilia e Stefania ripercorrono le vicende del Pratiful e fanno dei commenti su Pamela Prati finché il GF non gli b… -