Morte del 13enne rom a Capodanno | ad ucciderlo è stato un proiettile | non un petardo

Leggi su ilprimatonazionale

(Di giovedì 7 gennaio 2021) Asti, 7 gen – C’è una svolta nella vicenda deldi origini rom deceduto ad Asti la notte dicon lo stomaco dilaniato. Il ragazzo era arrivato all’ospedale cittadino in fin di vita per un’emorragia all’addome, che si credeva causata dallo scoppio di un botto artigianale. Per il minore, giunto in pronto soccorso già in arrecardiaco, non c’eranulla da fare. Ilrom ucciso da un colpo d’arma da fuoco Oggi l’esame autoptico ha rilevato nel corpo della vittima dei fori dicalibro 12, tipico dei fucili da caccia. Lo riporta Ansa. Data la distanza ravvicinata da cui è partito il colpo, non si esclude l’ipotesi della tragica fatalità occorsa durante i festeggiamenti di. Non si esclude, al momento, alcuna ipotesi ...