Marracash, “Persona” è l’album più venduto del 2020 (Di giovedì 7 gennaio 2021) Un successo dopo l’altro, una certificazione dopo l’altra, Marracash continua a dominare incontrastato le classifiche! E proprio a coronamento di un anno di grandi soddisfazioni, FIMI dichiara il suo ultimo album “Persona” disco più venduto del 2020.Quattro volte Disco di Platino, “Persona” (Island/Universal Music) ha messo un tassello fondamentale nel grande monumento musicale che è l’hip hop italiano, dimostrando ancora una volta la forza e l’irraggiungibilità di uno dei rapper più amati e stimati di sempre. Grande risultato radiofonico per “NEON” – Le Ali (ft. Elisa), che entra nella Top10 – al sesto posto – dei brani italiani più trasmessi dalle radio secondo la Classifica EarOne 2020. Tutti i brani contenuti nell’album hanno conquistato certificazioni (dati ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 7 gennaio 2021) Un successo dopo l’altro, una certificazione dopo l’altra,continua a dominare incontrastato le classifiche! E proprio a coronamento di un anno di grandi soddisfazioni, FIMI dichiara il suo ultimo album “” disco piùdel.Quattro volte Disco di Platino, “” (Island/Universal Music) ha messo un tassello fondamentale nel grande monumento musicale che è l’hip hop italiano, dimostrando ancora una volta la forza e l’irraggiungibilità di uno dei rapper più amati e stimati di sempre. Grande risultato radiofonico per “NEON” – Le Ali (ft. Elisa), che entra nella Top10 – al sesto posto – dei brani italiani più trasmessi dalle radio secondo la Classifica EarOne. Tutti i brani contenuti nelhanno conquistato certificazioni (dati ...

