Mark Zuckerberg blocca gli account social di Trump a tempo indefinito

rtl1025 : ?? Le restrizioni di #Facebook su #DonaldTrump saranno estese. Gli account del #presidente saranno bloccati 'indefin… - ValentinaInLA : Mark Zuckerberg annuncia Che Facebook e Instagram bloccheranno gli account del presidente Trump per un tempo che de… - theWiseMag_ : RT @Francesco_Stati: #Facebook: Mark #Zuckerberg ha sospeso gli account Facebook e Instagram di #Trump per due settimane, fino al termine d… - sannastefano94 : RT @you_trend: ???? Mark Zuckerberg comunica che sono state bloccate le pagine #Facebook e #Instagram di Donald #Trump per due settimane http… - LevyGalanti : RT @tempoweb: Facebook e Instagram bloccano Trump fino a fine mandato #donaldtrump #congresso #iltempoquotidiano -

Ultime Notizie dalla rete : Mark Zuckerberg

Io Donna

Trump supporters violently stormed the Capitol building in Washington, D.C., during a joint session of Congress, Facebook took the unprecedented step of indefinitely banning the president's account.We believe the risks of allowing the President to continue to use our service during this period are simply too great,” says Facebook CEO.