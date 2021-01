Le giravolte di Conte e la scommessa rischiosa di Renzi

Leggi su linkiesta

(Di giovedì 7 gennaio 2021) Nella trasmissione di Serena Bortone Oggi è un altro giorno, nel dopopranzo di un freddo 6 gennaio, si è potuto assistere a una duplice intervista, ad Andrea Orlando e a Marco Travaglio. Entrambi hanno detto la stessa cosa: questa crisi politica innescata da Matteonon si capisce. Ora, è assai probabile che la stragrande maggioranza degli italiani effettivamente non stiano comprendendo quanto accade dalle parti del governo, ascoltando distrattamente e con fastidio le notizie su rimpasti, verifiche, ultimatum, arroccamenti eccetera eccetera; ed è certamente possibile che da parte sua Matteosconti una difficoltà a rendere chiari «i suoi alibi e le sue ragioni», per parafrasare De Gregori. Anche perché se è il vicesegretario del Pd dice di non capire, imitato dal direttore del giornale fiancheggiatore del presidente del Consiglio, un ...