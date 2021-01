La Spezia,l’infermiere antivaccini si difende: “Non sono un no-vax, chiedo scusa” (Di giovedì 7 gennaio 2021) Lo specialista spezzino sentito dall’Ordine professionale: niente sospensione, il giovane è stato ammonito Leggi su ilsecoloxix (Di giovedì 7 gennaio 2021) Lo specialista spezzino sentito dall’Ordine professionale: niente sospensione, il giovane è stato ammonito

diegorispoli : ?? #ilsecoloxix #news La Spezia,linfermiere antivaccini si difende: Non sono un no-vax, chiedo scusa #ultimora… - Amarenapx : Ah, questa contagiosa brama di erigere pire e accendere roghi per gli 'eretici' moderni, colpevoli di non piegarsi… - StaserasolounTG : RT @BabboleoNews: Rischia la radiazione l'#infermiere di Asl5 che sui social nega l'esistenza del #covid e attacca la campagna di vaccinazi… - BabboleoNews : Rischia la radiazione l'#infermiere di Asl5 che sui social nega l'esistenza del #covid e attacca la campagna di vac… -

