Jake Angeli, il manifestante con le corna, è chiamato «lo sciamano di QAnon» (Di giovedì 7 gennaio 2021) Su di lui si è detto di tutto. D'altronde, dal pomeriggio americano di ieri, è una delle figure che compare più spesso nelle tragiche immagini che sono state scattate dal Campidoglio, durante l'assalto di sostenitori di Donald Trump che si è svolto il 6 gennaio. Uno degli edifici più sacri delle istituzioni americane è stato infatti violato da un manipolo di estremisti di destra, alcuni persino con le magliette che inneggiavano a Auschwitz. Tra i primi a entrare in Campidoglio, c'era anche Jake Angeli. LEGGI ANCHE > Il tweet della Meloni su Trump che lo fa passare quasi per pacificatore Chi è Jake Angeli Jake Angeli, il cui cognome è italo-americano, ha avuto un passato come aspirante cantante e attore. Forse per questo motivo ha deciso di scegliere un abbigliamento inconfondibile ...

