Grande Fratello Vip, "Ho le mie motivazioni": Samantha De Grenet sulla Nomination a Giulia Salemi (Di giovedì 7 gennaio 2021) Samantha De Grenet commenta la Nomination a Giulia Salemi e ai motivi che l'hanno portata a fare il suo nome nella Puntata del Grande Fratello Vip. Leggi su comingsoon (Di giovedì 7 gennaio 2021)Decommenta lae ai motivi che l'hanno portata a fare il suo nome nella Puntata delVip.

CarloCalenda : Abbiamo l’espressione perfetta che sintetizza la riduzione della politica a Grande Fratello VIP. - MediasetTgcom24 : 'Grande Fratello Vip', Dayane in lacrime: 'Sono stanca di soffrire' #GrandeFratelloVip - matteosalvinimi : Frase volgare e stupida (e soprattutto non vera). Solo io ho l’impressione che questi si siano montati la testa e o… - interistadoc_ : RT @lanoiachescrive: io che guardo il Grande Fratello da 4 mesi ho dimenticato di essere iscritta all’università - 44e7d4ae2acf4f9 : @GrandeFratello @alfosignorini #GFVIP5 Come mai la trasmissione del grande fratello inizia verso le 22....?? Ma x… -