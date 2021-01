Giù le mani dalla vulva: ho visto l’uomo con il pene più lungo del mondo (Di giovedì 7 gennaio 2021) Con un pene lungo si può fare qualsiasi cosa: frustrare gli animali, mandare in cielo i palloncini, spegnere il fuoco e persino salvare il mondo. Sto parlando della nuova serie animata danese dal titolo Dillermand (letteralmente “uomo-pene”), 13 puntate destinate ai bambini dai 4 agli 8 anni. Cosa devono capire i bambini guardando questa serie? Che quello che conta è un pene di grandi dimensioni. E si torna a ragionare su logiche dimensionali maschili, non bastassero alcuni discorsi governativi a ricordarci che ancora oggi c’è chi ragiona con il membro e che l’obiettivo è quello di averlo più duro degli altri maschi alfa. Dillermand: una serie per bambini Torniamo alla serie per bambini. Quindi c’è questo pene lungo, attaccato ad un maschio, che fa ... Leggi su thesocialpost (Di giovedì 7 gennaio 2021) Con unsi può fare qualsiasi cosa: frustrare gli animali, mandare in cielo i palloncini, spegnere il fuoco e persino salvare il. Sto parlando della nuova serie animata danese dal titolo Dillermand (letteralmente “uomo-”), 13 puntate destinate ai bambini dai 4 agli 8 anni. Cosa devono capire i bambini guardando questa serie? Che quello che conta è undi grandi dimensioni. E si torna a ragionare su logiche dimensionali maschili, non bastassero alcuni discorsi governativi a ricordarci che ancora oggi c’è chi ragiona con il membro e che l’obiettivo è quello di averlo più duro degli altri maschi alfa. Dillermand: una serie per bambini Torniamo alla serie per bambini. Quindi c’è questo, attaccato ad un maschio, che fa ...

